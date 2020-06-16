مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: قلقون إزاء محاولة جر العراق إلى مواجهة إقليمية



أعرب نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، عن قلق موسكو من محاولة جر العراق الى مواجهة إقليمية تقوض جهود السلطات في مواجهة التحديات.



وأضاف بوليانسكي، حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الأربعاء: "نشعر بالقلق إزاء التأثير السلبي المحتمل على الوضع السياسي الداخلي في العراق نتيجة محاولات جره إلى مواجهة إقليمية".



وأكد أنه لا ينبغي أن يصبح العراق ساحة لتصفية الحسابات الدولية، ونحن مقتنعون بأنه لا يوجد بديل عن تعزيز الأمن الإقليمي، بما في ذلك من خلال إقامة علاقات حسن الجوار، معربا عن تقدير بلاده لنوايا العراق في تطوير العلاقات مع جيرانه.



وقد أدان مجلس الأمن الهجوم الذي وقع في محافظة دهوك بالعراق، وأسفر عن مقتل 9 مدنيين على الأقل.