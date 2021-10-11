واشنطن: موسكو لم تُخطرنا رسمياً بشأن خروجها من محطة الفضاء الدولية في عام 2024

قال البيت الأبيض إن الحكومة الروسية لم تُخطر الولايات المتحدة رسمياً بشأن خططها للخروج من محطة الفضاء الدولية في عام 2024.

وذكرت شبكة "سي ان بي سي" الإخبارية اليوم/ الثلاثاء/ أن وكالة الفضاء الروسية المملوكة للدولة أعلنت عزمها ترك محطة الفضاء الدولية في غضون عامين من أجل بناء محطتها المدارية الخاصة بها.

وعلّق المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي على هذا التطور قائلاً إن الولايات المتحدة سوف تعمل على تخفيف أي تأثير محتمل على برنامج الفضاء الدولي قبل مغادرة روسيا.

في سياق آخر، أعلن المتحدث باسم قوات لوجانسك إيفان فيليبونينكو أن قوات الجمهورية سيطرت على محطة توليد الطاقة الحرارية في سفيتلودارسك، ويجري تطهيرها من القوات الأوكرانية المتبقية هناك.

وقال فيليبونينكو - حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الثلاثاء - "سيطرت وحدات الشرطة الشعبية التابعة لجمهورية لوجانسك على محطة توليد الطاقة الحرارية الواقعة في بلدة سفيتلودارسك، وهي منشأة صناعية رئيسية في المنطقة.

وأوضح أنه يجري حاليا تطهير الأراضي التابعة لمحطة الطاقة من الجماعات الأوكرانية المسلحة.



