قررت محكمة جنايات شبين الكوم بالمنوفية، اليوم، إحالة المتهم بقتل شاب في شهر رمضان الماضي إلى فضيلة المفتي.

جاء ذلك عقب شهور من مقتل سامي الرجبي، 21 سنة فران، مقيم بمركز تلا؛ بسبب 5 جنيهات طلبها منه أحد زملاءه عنزه ورفض فطعنه الآخر في بطنه حتى لقي مصرعه في الحال وسط الشارع بمركز تلا في محافظة المنوفية.

وكانت كاميرات المراقبة قد سجلت مقتل سامي الرجبي صاحب الـ٢١ عاما في أحد الشوارع، حيث طعنه أحد زملائه بمطواة حتي لقي مصرعه.

وأكد والد الضحية أن نجله خرج من التعليم في الصف الرابع الابتدائي من أجل أن يتولى مسئولية الأسرة، موضحا أن المتهم اعتدى على نجله بسلاح أبيض وسط الشارع؛ لرفضه إعطاءه 5 جنيهات عنوة حيث نشبت بينهم مشاجرة انتهت بمقتل نجله.