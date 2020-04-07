المغرب يسجل 743 إصابة جديدة و9 حالات وفاة بكورونا في 24 ساعة

سجلت وزارة الصحة المغربية 743 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى مليون و258 ألفا و761 حالة إصابة.

وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية اليوم /الثلاثاء/ بأنه تم خلال نفس الفترة تسجيل 9 حالات وفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي ليصل إجمالي الوفيات إلى 16 ألفا و224 حالة وفاة.

ووفقا لوزارة الصحة المغربية فقد بلغ إجمالي من تلقى الجرعة الرابعة من لقاح كورونا 21 ألفا و891 شخصا، فيما بلغ إجمالي من تلقى الجرعة الثالثة 6 ملايين و643 ألفا و526 شخصا، كما بلغ إجمالي الحاصلين على الجرعة الثانية من اللقاح 23 مليونا و361 ألفا و456 شخصا، ووصل إجمالي الحاصلين على الجرعة الأول 24 مليونا و872 ألفا و230 شخصا.