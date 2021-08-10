عرضت فضائية «سكاي نيوز عربية» مقطع فيديو يرصد لحظة إغماء مذيعة على الهواء، وذلك خلال تقديمها لمناظرة تجمع بين المرشحين لمنصب رئيس وزراء بريطانيا، ما أدى إلى إلغاء المناظرة المرتقبة.

وكان ريشي سوناك وليز تراس، اللذان سيخلف أحدهما رئيس الوزراء بوريس جونسون، في المناظرة بالفعل على قناة «توك تي في»، عندما تم سماع صوت اصطدام.

وانهارت کیت ماكان، مقدمة البرنامج التلفزيوني وفقدت الوعي، لتصرخ تروس «يا إلهي»، بعد سماع صوت اصطدام في الاستوديوهات أثناء مناظرتها ضد سوناك.

وأعلنت القناة أنها لن تستمر في المناظرة، وقالت في بيان على منصة تويتر: «كيت ماكان فقد الوعي على الهواء الليلة وعلى الرغم من أنها بخير، إلا أن النصيحة الطبية كانت ألا نواصل النقاش، نعتذر لمشاهدينا ومستمعينا».