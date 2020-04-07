الأهلي يمنع لاعبيه والأجهزة الفنية من الظهور في قناته الرسمية

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي التوقف عن تنظيم ظهور لاعبي الفريق الأول والأجهزة الفنية ومسئولية في قناته الرسمية وذلك في ضوء الأزمة التي حدثت مؤخرا بسبب حذف تصريحات سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بعد مباراة الجونة.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الجونة بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي اقيم بينهما ضمن مباريات الجولة الـ 26 للدوري الممتاز.

وظهر سيد عبد الحفيظ في قناة الأهلي ليفسر سبب عدم دخوله الممر الشرفي الذي أقامه لاعبو الزمالك بعد الفوز على الفريق الأحمر في نهائي كأس مصر للموسم الماضي.

وأكد عبد الحفيظ أنه يرفض التوجه للحديث مع من كان سببا في السباب له ولأهله، بالإضافة إلى أن الأهلي عندما كان بطلا في أي بطولة سابقة أمام الزمالك كان معظم لاعبي الفريق الأبيض يرفضون استلام الميداليات أمام الشاشات.

وأعلن الأهلي بعد نهاية اجتماعه مساء الأربعاء، أنه قرر التوقف عن ظهور لاعبيه والأجهزة الفنية والمسؤولين عن الظهور في القناة في كافة الفرق الرياضية على شاشة القناة، لحين التزام الشركة المسئولة عن إدارة القناة ببنود التعاقد.

كما أكد الأهلي أنه تلقي ردود قاطعة وفاصلة من شركة ستادات التي تملك حقوق رعاية القناة، تضمن وبشكل واضح قيام الشركة التي تتولى إدارة القناة بدورها الإيجابي تجاه النادي وقضاياه والالتزام بسياسته، والدفاع عن مصالحه بالطرق المشروعة، وأن تصبح قناة الأهلي منبرًا إعلاميًّا حقيقيًّا للنادي ومنسوبيه في كل وقت، وفقًا للعقد المبرم مع شركة ستادات.