شيخ الأزهر يهنئ أوائل الثانوية الأزهرية هاتفيا ويشكر أولياء أمورهم

أجرى فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، اتصالًا هاتفيًّا، هنأ فيه أبناءه الطلاب الحاصلين على المراكز الأُولى في الشهادة الثانوية الأزهرية بجميع أقسامها على مستوى الجمهورية للعام الدراسي 2021/2022.

وأشاد فضيلته خلال اتصاله بالأوائل، بتفوقهم وما بذلوه من جهدٍ، حتى ينالوا المراكز الأولى، معربًا عن تمنياته لهم ولجميع الطلاب بمستقبل واعد ومشرق، وأن يحملوا لواء المنهج الأزهري في المستقبل في شتى المجالات داخل مصر وخارجها، مؤكدًا على ضرورة أن يواصلوا التميُّز والتفوق والاجتهاد في طلب العلم وحصد المراكز الأولى دائمًا لخدمة دينهم ووطنهم.

كما حرص فضيلة الإمام الأكبر على تقديم الشكر لأولياء أمور الطلاب الأوائل على جهودهم في رعاية أبنائهم وتوفير الجو المناسب لتفوقهم وتحصيل أعلى الدرجات بين أقرانهم، مؤكدًا أن تربية وتعليم أبنائهم هو أفضل استثمار في حياتهم، حتى يسهموا في بناء مستقبل هذا الوطن وصناعة حضارته وتقدمه.

ووجه فضيلتُه الشكر والتقدير لكل القائمين على العملية التعليمية والامتحانات؛ لما بذلوه من جهود للارتقاء بمنظومة التعليم والطالب الأزهري، مؤكدًا أن الأزهر يرتقي برجاله المخلصين الذين لا يبخلون بتقديم كل الجهد لإعلاء شأنه ونشر رسالته العالمية.< /p>