قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 7 فلسطينيين من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 7 مواطنين فلسطينيين من الضفة الغربية، بينهم ثلاثة أطفال.



وقالت مصادر أمنية فلسطينية إنه تم اعتقال ثلاثة أطفال أكبرهم عمره 15 عامًا من بلدة بيت فجار في بيت لحم، فيما تم اعتقال شاب من بلدة تقوع بالمُحافظة ذاتها، والأسير المحرر حذيفة بدر، من بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس المحتلة.



واقتحمت قوات الاحتلال مخيم "شعفاط" شرق القدس واعتقلت شخصًا عقب مداهمة منزله، فيما تم اعتقال الفتى محمد سامر موسى العبد (17 عامًا) من بلدة "أبو شخيدم" شمال غرب رام الله.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن وحدة خاصة تابعة لجيش الاحتلال اختطفت، شابا من مُخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.



وأفادت المصادر بأن الوحدة المذكورة اقتحمت بلدة الدوحة، واختطفت الشاب محمد عماد فرج (20 عامًا)، أثناء عمله في توزيع أسطوانات الغاز.



وفي سياق متصل، اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.



وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية - في بيان صحفي - أن المستوطنين أدوا طقوسًا "تلمودية" ونفذوا جولات استفزازية في باحات المسجد، واستمعوا لشروحات حول "الهيكل" المزعوم.



ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات من قبل المستوطنين بشكل شبه يومي، وتزداد كثافة تلك الاقتحامات في الأعياد والمناسبات اليهودية.



وعلى صعيد آخر، سلمت سلطات الاحتلال جثمان الشهيد رفيق رياض غنام من بلدة "جبع"، جنوب جنين، على حاجز سالم العسكري، وذلك بعد احتجازه نحو 20 يوما إذ أنه ارتقى في السادس من الشهر الجاري خلال مواجهات مع جنود الاحتلال بالبلدة سالفة الذكر.



وتم تسليم جثمان الشهيد غنام بحضور والده، والهيئة العامة للشؤون المدينة، والارتباط العسكري، وجرى نقله بسيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني إلى مستشفى "جنين" الحكومي.