الهند والولايات المتحدة تبحثان سبل مواجهة التحديات في مجالات الغذاء والطاقة والديون

بحث وزير الشئون الخارجية الهندي "إس جايشانكار" خلال اجتماع مع مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "سامانثا باور" اليوم /الثلاثاء/ سبل توسيع نطاق الشراكة الهندية الأمريكية.

وقال وزير الشئون الخارجية الهندية في تدوينة على موقع التدوين المصغر /تويتر/ إنه تم خلال الاجتماع بحث احتمالات التنمية على المستوى العالمي في ظل التحديات بمجالات الطاقة والغذاء والديون.

من جانبها، قالت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية -التي تزور الهند حاليا- في تدوينة على موقع تويتر إن الرؤى التي تطرحها الهند والقيادة الهندية لهما دور حيوي في المساعدة على مكافحة مشكلة التحدي الغذائي على المستوى العالمي.

وأضافت " أن الدعم الأمريكي ساعد على تحول الهند من دولة متلقية للمعونة الغذائية إلى دولة رئيسية في مجال التصدير الزراعي، ولذلك فإنه من الضروري الاستفادة من الرؤى الهندية ودور قيادتها عند بحث سبل معالجة أزمة الغذاء العالمية".