السجن 5 أعوام لمتهم بحيازة أسلحة نارية وذخائر في الإسكندرية

عاقبت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد أحمد سنجر، اليوم الأربعاء، "ع.هـ.م"، عامل، بالسجن لمدة 5 أعوام، وتغريمه ماليًا 10 آلاف جنيه، ومصادرة السلاحين الناريين والذخائر المضبوطة؛ لاتهامه بحيازة سلاح ناري، وذلك في القضية المُقيدة برقم 2209 لسنة 2022.



وتعود وقائع القضية إلى تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ العامرية، يفيد ضبط شخص وبحوزته أسلحة نارية وذخائر، وذلك أثناء تواجده بنطاق محل سكنه، الكائن في نطاق دائرة القسم.



وتوصلت التحقيقات المدعومة بتحريات المباحث إلى قيام المتهم المقيم في منطقة الكنج مريوط، بحيازة أسلحة نارية، فتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليه، وأثناء تنفيذ القرار أبصرته القوة يخرج من منزله وبحوزته جوال بلاستيكي.



وأضافت التحقيقات أنه وبضبط المتهم وفض الجوال عثر بداخله على سلاحيين ناريين "بندقية آلية، وفرد خرطوش"، و75 طلقة و2 خزنة فارعة خاصة بالبندقية الآلية، ومبلغ مالي وهاتف محمول.



وأوضحت التحقيقات أنه وبتقنين الإجراءات واقتياد المتهم إلى ديوان قسم الشرطة، ومواجهته، أقر بحيازته للأسلحة والذخائر؛ بقصد الدفاع عن النفس، فتم تحرير محضر إداري بالواقعة.



وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت إحالته لمحكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت بحقه حكمها المٌقدم، بعضوية المستشارين: وائل محمد بعيص، وأحمد أحمد محمود، وسكرتير الجنايات، ماجد سعد.