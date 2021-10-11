صحيفتان سعوديتان: زيارة ولي العهد لفرنسا واليونان تجسيد لاهتمام المملكة بالعلاقات الدولية

أبرزت صحيفتا "البلاد" و"الرياض" السعوديتان الصادرتان اليوم الأربعاء، اهتمام المملكة بتعزيز علاقات التعاون مع دول العالم، خاصة العلاقات الأوروبية، حيث يأتي الاتحاد الأوروبي في مقدمة حلفاء المملكة باعتباره أحد أقوى التكتلات الدولية والإقليمية في العالم، ومن أبرز اللاعبين في السياسة الدولية.

وقالت صحيفة البلاد في افتتاحية عددها الصادر اليوم تحت عنوان "تعاون استراتيجي"، إن ذلك يتضح في زيارة ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لكل من اليونان وفرنسا حيث سيلتقي في هذه الجولة المهمة بقادة الدولتين الصديقتين ، لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

وأضافت الصحيفة أن المملكة تربطها علاقات استراتيجية تؤطرها شراكات طموحة مع باريس وأثينا، ومصالح متعاظمة متبادلة في كافة المجالات، والحرص المشترك على تنسيق المواقف تجاه التحديات والقضايا الإقليمية والدولية، والعمل على إرساء فرص أفضل للسلم والاستقرار في المنطقة والعالم.

من جانبها، أوضحت صحيفة الرياض في افتتاحية عددها الصادر اليوم بعنوان (المملكة والسياسة الراسخة عنوان الاستقرار) أن جولة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى اليونان وفرنسا، تأتي في ظروف إقليمية ودولية متحولة قسمت العالم إلى نصفين، وفجرت الكثير من الأفكار السياسية حول التغيرات الكبرى التي ستحدث على مستويات كثيرة.

وأضافت أن الجولة تأتي في إطار التحوّلات الإقليمية والدولية الكبيرة التي كرست سياسة المملكة الدولية المتعلقة بالعديد من القضايا، والقائمة على إرساء السلام العالمي، والبناء على القواسم المشتركة، وتعزيز التحالفات ومواجهة التحديات بهدف الاستقرار الإقليمي والدولي، إضافة إلى تعزيز علاقات ندية مع الدول المؤثرة، تحفظ الأساس الراسخ الذي بُنيت على أساسه سياسات المملكة الصلبة، والتي لا تقبل الابتزاز أو الإملاء أو اللعب بموضوعات سيادية.