أظهرت بيانات مجمعة، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 572.4 مليون حالة حتى صباح اليوم الأربعاء.



وأوضحت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 0630 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 572 مليونا و398 ألف حالة، مقابل 571 مليونا و183 ألف حالة في مثل هذا التوقيت يوم أمس.



وارتفع إجمالي الوفيات لستة ملايين و389 ألف وفاة.



وارتفع إجمالي عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى 11 مليارا و934 مليون جرعة.



تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.