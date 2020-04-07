قال الفنان أكرم حسني، إنه بصدد اتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد المطرب محمود المنسي، الذي اتهمه بسرقة ألحان أغنية «للّي»، من لحن أغنية «ولد الهلالية»، مؤكدًا أنه لحن فلكلوري تم استخدامه بتصرف.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «ON»، مساء الثلاثاء، أنه سيتخذ إجراءات قانونية رادعة ضد الشاعر عادل صابر، الذي يتهمه بسرقة الكلمات، معقبًا: «كل الأوراق والمستندات الرسمية تؤكد ملكيتي للكلمات وطريقة عرضها».

وتابع: «الشاعر الشاب محمد أبو نعمة، كاتب بوست قال فيه: (خايف أكتب كلمة حبيبي في جملة يقولوا لي سارقها من حبيبي يا نور العين)، توارد الأفكار وارد، مفيش جديد تحت الشمس، المفردات الواحدة، والشعراء والكتاب يستخدمونها دون أن تكون حكرًا على أحد».

وعن رده حال رفع «صابر» قضية عليه يتهمه فيها بسرقة بيت من قصيدته، عقّب: «هرفع قضية إنه يتهمني بالسرقة، وجودي اليوم لأوضح للجمهور المحترم الذي تحرى الدقة ولم يطلق أحكامًا مسبقة ولمنير ولأولادي، والمفروض قعدتنا كان بدالها إني بشتغل، لكن هذه ضريبة العمل».