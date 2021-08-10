برلمان سريلانكا يمدد حالة الطوارئ في البلاد

وافق برلمان سريلانكا، اليوم الأربعاء، على تمديد حالة الطوارئ المعلنة بموجب مرسوم الأمن العام، بأغلبية الأصوات.

وصوت ما مجموعه 120 عضوًا لصالح الإعلان، بينما صوت ضده 63 عضوًا، عقب المناقشات التي شهدتها قاعة البرلمان، منذ صباح اليوم.

وتمت الموافقة على إعلان حالة الطوارئ، التي أعلنها الرئيس بالإنابة، بموجب مرسوم الأمن العام من خلال الجريدة الخاصة رقم 2288/30 بتاريخ 17 يوليو 2022.

وصدر هذا الإعلان من قبل الرئيس بالنيابة آنذاك رانيل ويكرمسينج من خلال الجريدة الخاصة رقم 2288/30 بتاريخ 17 يوليو 2022. ووفقًا للأحكام القانونية، إذا لم يتم الحصول على موافقة البرلمان في غضون 14 يومًا للإعلان المذكور، سيتم إلغاؤه.

وقد ورد في الجريدة أن هذا الإعلان قد صدر وفق الصلاحيات المخولة لرئيس الجمهورية من حيث مرسوم الأمن العام؛ لضمان الأمن العام، وحماية النظام العام، ومستلزمات الصيانة والخدمات الضرورية لحياة المواطنين.