أكد نائب مدير الإعلام والصحافة بوزارة الخارجية الروسية إيفان نيتشايف، أن التحالف الألماني الحاكم مع الاتحاد الأوروبي دمرا بشكل مُتعمد أسس التعاون في مجال الطاقة مع روسيا.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية عن نيتشايف رده على تصريحات المستشار الألماني أولاف شولتز بأن روسيا ليست موردا موثوقا للغاز، قائلا: "مثل هذه المزاعم السخيفة والاتهامات التي لا أساس لها ضد روسيا من قبل السلطات الألمانية ليست مفاجئة لسوء الحظ، مثل هذه الاتهامات يتم التعبير عنها من قبلهم يوميا، كما لو لم يكن الجانب الألماني نفسه هو الذي دمر بشكل منهجي ومتعمد، جنبا إلى جنب مع الأشخاص ذوي التفكير المماثل في الاتحاد الأوروبي، أسس التعاون في مجال الطاقة روسيا".

وأضاف أن حكومة شولتز تواصل تزويد القوات الأوكرانية بأسلحة من إنتاج ألماني وسوفيتي، والتي يستخدمها النازيون الأوكرانيين لإطلاق النار على الأحياء السكنية والمنشآت المدنية.