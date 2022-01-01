 بمشاركة صلاح.. ليفربول يخسر من سالزبورج النمساوي وديا - بوابة الشروق
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بمشاركة صلاح.. ليفربول يخسر من سالزبورج النمساوي وديا

محمد عاطف
نشر في: الأربعاء 27 يوليه 2022 - 10:53 م | آخر تحديث: الأربعاء 27 يوليه 2022 - 10:53 م

حقق فريق ريدبول سالزبورج النساوي فوزًا ثمينًا على نظيره ليفربول الإنجليزي بهدف نظيف، في اللقاء الودي الذي جمع الفريقان مساء اليوم الأربعاء، استعداداً للموسم الرياضي الجديد.

ونجح المهاجم بنيامين سيسكو في تسجيل هدف المباراة الوحيد لفريق سالزبورج النمساوي عند الدقيقة 31، ليقود فريقه إلى تحقيق فوزًا ثمينًا.

وظل محمد صلاح مهاجم منتخبنا الوطني، على مقاعد بدلاء فريقه ليفربول حتى الدقيقة 60، ولكنه لم ينجح في تغيير نتيجة المباراة، ليتمكن الفريق النمساوي من حسم المباراة لصالحه.

وفي سياق متصل، سيواجه فريق ليفربول نظيره مانشستر سيتي يوم السبت القادم، في بطولة الدرع الخيرية، قبل أن يستهل مشواره في بطولة الدوري بعد ذلك باسبوع حينما يواجه فولهام.


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