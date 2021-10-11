تجري هيئة الرقابة المالية الكورية الجنوبية تحقيقا في تعاملات "غير طبيعية" بالعملات الأجنبية بقيمة 3.4 مليار دولار، من خلال أكبر بنكين تجاريين في البلاد، لاحتمال ارتباط هذه المعاملات بأنشطة غير قانونية للعملات الرقمية.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الهيئة القول إن إجمالي تعاملات غير معتادة بقيمة 1.6 تريليون وون (1.3 مليار دولار) تمت في 5 فروع لمصرف "ووري بنك" خلال الفترة من 3 مايو 2021 إلى 9 يونيو 2022. كما جرت تعاملات مماثلة بقيمة 2.5 تريليون وون في فروع "شينهان بنك" خلال الفترة من 23 فبراير 2021 إلى 4 يوليو 2022.



كانت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء ذكرت الأسبوع الماضي أن البنكين تورطا في تعاملات غير معتادة بقيمة 1.8 تريليون وون.



وتبحث سلطات الرقابة المالية عما إذا كانت التعاملات مرتبطة بعمليات غسيل الأموال أو مضاربة على العملات باستخدام عملات رقمية مشفرة. وضمت بعض التعاملات تداول عملات مشفرة، بحسب مسؤول رفيع المستوى في هيئة الرقابة المالية.