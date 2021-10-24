رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي: رئيس النيجر بخير

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي إنه تحدث، اليوم الخميس، مع رئيس النيجر محمد بازوم الذي أعلن جنود من الحرس الرئاسي الإطاحة بنظامه.

وأضاف فقي، على هامش القمة الروسية الأفريقية المنعقدة في سان بطرسبرج: "إنه في وضع جيد للغاية. بل إنني تحدثت معه اليوم. إنه بخير"، بحسب وكالة الإعلام الروسية.

وكان فقي قد ندد، أمس الأربعاء، بما قال إنها محاولة انقلاب على ما يبدو.

وفى بيان تلاه أحد العسكريون عبر التلفزيون الوطنى فى نيامى، باسم ما اسماه بـ"المجلس الوطنى لحماية الوطن"، قال الكولونيل ميجور أمادو عبدالرحمن محاطا بتسعة جنود آخرين يرتدون الزى الرسمى: "نحن، قوات الدفاع والأمن، المجتمعين فى المجلس الوطنى لحماية الوطن، قررنا وضع حد للنظام الذى تعرفونه".

وأضاف: "يأتى ذلك على إثر استمرار تدهور الوضع الأمنى وسوء الإدارة الاقتصادية والاجتماعية"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأشار إلى "تعليق كل المؤسسات المنبثقة من الجمهورية السابعة. على أن يكون الأمناء العامون للوزارات مسئولين عن تصريف الأعمال.

كما تم إعلان إغلاق الحدود البرية والجوية حتى استقرار الوضع مع حظر تجول على كامل التراب حتى إشعار آخر.

واحتجز عناصر من الحرس الرئاسى الرئيس بازوم، فيما منحهم الجيش "مهلة" لإطلاق سراحه، وكُلفت بنين فى ضوء ذلك بتأدية وساطة.

بدوره، قال الرئيس بازوم فى أول تعليق له إن المواطنين سيحمون المكتسبات الديمقراطية.

ونشر بازوم ــ الذى يحتجزه العسكريون فى القصر الرئاسى فى نيامى ــ أمس رسالة عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، قال فيها إن "المكاسب التى تم تحقيقها بشق الأنفس سوف يحميها المواطنون الذين يؤمنون بالحرية والديمقراطية".