رئيس شعبة الأدوية: نتعامل مع النواقص بخطة علمية ونراقب حركة البيع يوميا

قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرفة التجارية، إن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، عرفت الدواء الناقص هو الذي ليس له بديل أو مثيل، مضيفًا أن العالم كله لا يوجد به سوى إدارتين للنواقص من الأدوية.

وأوضح خلال حوار له ببرنامج «يحدث في مصر»، تقديم الإعلامي شريف عامر، والمذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الأربعاء، أن هناك رقابة ومتابعة لسوق الدواء في مصر، مشددًا أن الهيئة تضع أعينها على كل جرام مادة خام داخل مصر، وعلى علم بموقف كل مستحضر في كل مصنع بشكل عام.

وذكر أنه يوجد نقص في أنواع معينة من الأدوية، مشددًا أنه يتم التعامل مع هذه الأزمة بوجهة نظر علمية في المقام الأول، حيث تسجل مصر وتراقب الأدوية، وفقًا للخطوط الإرشادية العالمية في أمريكا وأوروبا.

وأشار إلى أن إدارة النواقص تتعامل مع هذا الملف في إطار منظومة كاملة ومتخصصة كانت تضم 10 أشخاص فقط، ولكن تمت زيادة أعضاء الفريق إلى 60 شخصًا لمتابعة حركة بيع الأدوية بشكل يومي.

ولفت إلى أن ثقافة المجتمع في مصر تنقسم إلى جزئيين الأول المتعلق بوزارة الصحة، والتأمين الصحي يتعامل بالمادة الفعالة داخل المنشأة الصحية، والآخر متعلق بالأطباء في العيادات الخاصة الذين يلجئون لكتابة الاسم التجاري.



