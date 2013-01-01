رئيس شعبة الأدوية: لدنيا وحدة لرصد الأدوية المغشوشة قبل نزولها للأسواق

قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرفة التجارية، إنه لا يوجد سوق سوداء للأدوية المسعرة جبريًا، ولكنها موجودة للأدوية المهربة بطرق غير رسمية، وهناك احتمالية أن تكون مغشوشة.

وأضاف خلال حوار له ببرنامج «يحدث في مصر»، تقديم الإعلامي شريف عامر، والمذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الأربعاء، أن هناك تعاونًا بين شعبة الأدوية وهيئة الدواء لرصد الأدوية المغشوشة قبل نزولها للأسواق، والتعامل معها، مؤكدًا أنه تم رصد بعض الأدوية قبل نزولها، وتتخذ هيئة الدواء الإجراء اللازم في هذا الأمر.

ولفت إلى أن نسبة الأدوية المغشوشة تزيد في النواقص، وغالية الثمن والأكثر مبيعًا، منوهًا أنه هيئة الدواء تحاول اتخاذ إجراءات وضوابط صارمة لمنع تهريب الأدوية، أو بيع الأدوية المغشوشة للمواطنين.

وذكر أن هناك حالات أدوية مغشوشة ومهربة تم ضبطها، وتحول المسئولين عنها إلى المحاكمة ولديهم قضايا بسبب هذه المسألة، لافتًا إلى أن هناك حملات توعية للصيادلة بضرورة شراء الأدوية من أماكن مرخصة من هيئة الدواء، وبفواتير ضريبية ومعلومة المصدر، و لابد من التحري الدقة بأي منتج يدخل الصيدليات الخاصة بهم.



