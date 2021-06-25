مصرع 5 أطفال وإصابة 4 آخرين إثر سقوط سيارة فى ترعة بسوهاج

لقى 5 أطفال من عائلة واحدة بينهم شقيقين مصرعهم، وأصيب 4 آخرين بينهم عم الأطفال، إثر سقوط سيارة بترعة الفاروقية بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج، أثناء ذهابه لاستقبال والد الشقيقين من مطار سوهاج الدولي عند عودته من إحدى الدول العربية.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد ورود بلاغ لمركز شرطة دار السلام بانقلاب سيارة بترعة الفاروقية ومتوفين ومصابين بالطريق الزراعي الشرقي بناحية الزرازرة بدائرة المركز.

على الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة قيادة المدعو «حسني. ف. ا. م» سن 45 عامًا، سائق، ويقيم بذات الناحية اختلت عجلة القيادة بيده، واصطدم بدراجة بخارية بدون لوحات معدنية قيادة المدعو « مدني. ف. م» سن 18 عامًا، عامل، ويقيم بناحية البلابيش المستجدة دائرة المركز وانقلاب السيارة بالترعة المجاورة للطريق.

ونتج عن الحادث وفاة كل من الطفل "مؤمن. ا. م. ا" سن 10 أعوام، تلميذ، وشقيقه الطفل "حسام. ا. م. ا" سن 8 أعوام تلميذ، و أبناء عمومتهما الطفل "محمد.ع. م. ا" سن 10 سنوات تلميذ، والطفل خطاب "م. م. ا" سن 5 سنوات، والطفل "يوسف. ه. م. ا" سن 5 سنوات، ويقيمون جميعًا بذات الناحية من مستقلى السيارة.

كما أسفر الحادث عن إصابة كل من قائد السيارة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و قائد الدراجة البخارية بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، و أسعد عبد الله محمد السيد، سن 35 عامًا، عامل، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و "مؤمن. م. ا. ا سن" 35 عامًا عامل والد المتوفـي الرابع وعم الأول والثانيوالخامس بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ويقيمون جميعًا بذات الناحية، وهم من مستقلي السيارة، وقد تم نقل الجثث والمصابين للمستشفى المركزي بدار السلام، وتقديم الإسعافات اللازمة للمصابين.

وقد صرح لهم بالخروج عدا قائد الدراجة البخارية تم تحويله لمستشفى راشد التخصصي، وبسؤال المصابين أفادا قائدي المركبتين والمصابين ووالد المتوفي الثالث المدعو «عبد الفتاح. م. ا» سن 55 عامًا عامل ويقيم بذات الناحية، بمضمون ما تقدم ونفوا الشبهة الجنائية، و تـم استخراج السيارة من الترعة والتحفظ على المركبتين، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.