قال الدكتور فتحي شمس الدين، المستشار الإعلامي للهيئة العامة للرعاية الصحية، إن مشروع السياحة العلاجية من أهم المشاريع القومية في مصر، موضحًا أن حجم سوق السياحة العلاجية يقدر بـ115 مليار دولار سنويًا.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «التاسعة»، والمذاع على قناة «الأولى المصرية»، مساء الأربعاء، أن سوق السياحة العلاجية يتنامى بصورة كبيرة تصل لأكثر من 13% بشكل سنوي، منوهًا أنه من المتوقع وصول إيرادته إلى 346 مليار دولار بحلول عام 2030.

ولفت إلى أن مصر تمتلك مقومات كبيرة، لتكون سوق جاذب للسياحة العلاجية على مستوى العالم من منشآت صحية وخبراء واستشاريين في جميع التخصصات، موضحًا أن هناك دولًا يعتمد اقتصادها بالكامل على السياحة العلاجية.

وأشار إلى أن مؤتمر السياحة العلاجية الدولي، المزمع عقده في مدينة شرم الشيخ، نوفمبر المقبل، يحظى بدعم ورعاية من الرئيس السيسي، الأمر الذي يعكس رعاية القيادة السياسية بالقطاع الصحي المصري، لافتًا إلى أن هناك تضافرًا للجهود بين القطاع الحكومي والخاص؛ من أجل إنجاح هذا المؤتمر.

وشارك الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل ومبادرة حياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، اليوم، في ثاني الجلسات التحضيرية للمؤتمر الدولي للسياحة العلاجية، بشرم الشيخ، المقرر انعقاده بشهر نوفمبر المقبل.

وحضر الجلسة الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية ورئيس المؤتمر، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء والرئيس الشرفي للمؤتمر، والسفيرة سها ناشد جندي، وزيرة الدولة الهجرة وشئون المصريين بالخارج.