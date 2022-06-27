فتح خط جوي مباشر بين الجزائر العاصمة وسانت بطرسبورغ بروسيا

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية عن فتح خط جوي مباشر بين الجزائر العاصمة وسانت بطرسبورغ الروسية.

ونقلت قناة "النهار" الجزائرية أن الخط الجديد سيعمل بمعدل 3 رحلات أسبوعيا أيام "السبت والاثنين والأربعاء"، ليرتفع بذلك عدد الرحلات لشركة الخطوط الجوية الجزائرية إلى 46 رحلة أسبوعيا.

وشرع في بيع التذاكر عبر مكاتب السفر وشبكة الانترنت، فيما دشنت الرحلة الأولى مساء الأربعاء.

وحسب ما نقلت "النهار"، يبدأ سعر التذكرة من الجزائر العاصمة إلى سانت بطرسبورغ ذهابا وإيابا من 59703 دينار جزائري (441.96 دولار).

أما سعر التذكرة من سانت بطرسبورغ بروسيا إلى الجزائر العاصمة، فيبدأ من 552.39 يورو (611.98 دولار).

من جهته، أكد المدير التجاري للخطوط الجوية الجزائرية، ياسين عميار، أن "فتح هذا الخط يأتي لتعزيز العلاقات مع روسيا، ويضاف إلى برنامج الرحلات الجوية التي تنظمها الشركة إلى العاصمة الروسية موسكو"، لافتا إلى أن خط الجزائر - سانت بطرسبورغ يعد "جزءا من برنامج توسيع شبكتنا وتعزيز وجودنا الدولي، خاصة في آسيا وشرق أوروبا، وهو ما سيساهم في تلبية طلبات عملائنا الراغبين في السفر من وإلى الجزائر، أو العبور عبر مطار الجزائر المحوري إلى مختلف الوجهات التي تعرضها الشركة".