سقوط طائرة هليكوبتر تابعة للتحالف ضد داعش في شمال العراق

أفاد مصدر أمني في إقليم كردستان العراق، اليوم الخميس، بسقوط طائرة هليكوبتر عسكرية تابعة لقوات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش في مدينة الكوير بمحافظة نينوى في شمال البلاد.



وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) إن الحادث الذي وقع ظهر الخميس "أسفر عن وقوع إصابات بين أفراد طاقم الطائرة" الذين تم إجلاؤهم إلى المستشفى.



ونقل تلفزيون (كوردستان 24) على موقعه الإلكتروني عن مصدر لم يذكر اسمه قوله إن خللا فنيا وراء حادث سقوط الهليكوبتر.



ونقلت شبكة (روداوو) الكردية للإعلام عن سيروان بارزاني قائد قوات البشمركة في محور مخمور-الكوير إنه تردد أن الهليكوبتر كانت تجري تدريبات عسكرية في المنطقة.



وكانت شبكة (روداوو) قد أعلنت في وقت سابق اليوم الخميس عن تحطم هليكوبتر في شمال العراق، مشيرة إلى وقوع إصابات جراء الحادث.