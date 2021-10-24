الإيسيسكو تعقد ندوة دولية حول العالم الإسلامي وألمانيا

عقدت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) بمقرها في الرباط اليوم، ندوة دولية بعنوان: "ألمانيا والعالم الإسلامي.. الفهم والتطوير"، بشراكة مع المعهد الألماني للحوار والتفاهم "مواطنة"، وبمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى، وخبراء ومتخصصين في هذا المجال.

وأكد الدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام للإيسيسكو خلال الجلسة الافتتاحية للندوة أن العلاقة ذات الإيقاع الفريد بين العالم الإسلامي وألمانيا جديرة بالتأمل والدراسة والتحليل، مشيدا بالنهج الذي اعتمده المفكرون الألمان في إبراز جواهر من درر التراث العربي الإسلامي، وفتح طرق مستجدة للبحث الجاد في نفائسه.

وأجمع المشاركون في الندوة على ضرورة دعم ثقافة السلم والحوار والتفاهم بين الشعوب، وفتح آفاق الفهم والتبادل الثقافي، وتعزيز قيم الرحمة ومواجهة الكراهية والاستفزاز، ولفتوا إلى أن الدراسات العربية حول الاستشراق الأوروبي تفتح آفاقا جديدة على العالم العربي وتساعد في تعزيز التفاهم وتعميق التبادل الثقافي بين الشعوب.

وتم خلال اللقاء تقديم أوراق علمية حول الاستشراق الألماني، وحيثيات العلاقة بين ألمانيا والعالم الإسلامي، والدراسات التي استهدفت تقريب القارئ العربي من الاستشراق الألماني وأبحاث حول جوانب من الحضارة والفكر الإسلامي.