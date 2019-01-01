بطريرك موسكو: روسيا وإفريقيا بإمكانهما أن تعرضا على العالم العلاقات النزيهة والعادلة

قال بطريرك موسكو وسائر روسيا، البطريرك كيريل، إن «الزمن اختبر المشاعر الطيبة التي تربط بين روسيا وإفريقيا»، مشيرًا إلى أن «الجانبين بإمكانهما أن يعرضا على العالم العلاقات النزيهة والعادلة بين الشعوب».

وبحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري، أضاف في كلمة ضمن فعاليات القمة الإفريقية الروسية بمدينة سان بطرسبرج، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، أن «تقديس الاستهلاك، وتدمير مؤسسة الأسرة التقليدية هي قائمة غير كاملة لكل المآسي التي تغرزها القيم الغربية المزعومة».

ونوه بأن «هذا الخطر لا يهدد روسيا أو البلدان الإفريقية»، مضيفًا: «وعلى الرغم من الضغوط الشديدة، فأغلبية الدول الإفريقية ترفض تشريع زواج المثليين والقتل الرحيم وغيرها من الخطايا».

واستطرد: «أنا على يقين أن روسيا وإفريقيا بإمكانهما أن تعرضا على العالم العلاقات النزيهة والعادلة بين الشعوب، إلا أن بعض الدول الغربية لا زالت متأثرة بماضيها الاستعماري، ولا زالت تفكر بهذه العقلية».

وأشار إلى أن «بعض المسيحيين لازالوا يتعرضون للملاحقات، ويتم تمويل تلك الفتن ممن يتبعون سياسة: فرق تسد».

وأكمل: «يعيش في بلادنا أكثر من 100 قومية، نعيش جنبا إلى جنب بجميع معتقداتنا وقومياتنا، نتشاور فيما بيننا. الكنيسة الأرثوذكسية تدرك مسؤوليتها عن مصائر الشعوب، وتبذل قصارى جهدها للتعايش السلمي ما بين البشر».

ولفت إلى افتتاح عدد من الكنائس في إفريقيا، في تونس والجزائر والمغرب، خلال عشرينيات القرن الماضي، بعد هجرة اللاجئين من روسيا.

وأوضح أنه أجرى زيارة لـ18 دولة إفريقية، وكان أول أجنبي استقبله نيلسون مانديلا، معقبًا: «طلب أن أنقل لسلطات الاتحاد السوفيتي جزيل شكره على الدعم، بكل ما يلزم للنضال ضد نظام الفصل العنصري».

وذكر أن رئيس الكنيسة اليونانية الإسكندرية، وبضغوط خارجية، قرر الاعتراف بالمؤسسة الانشقاقية في أوكرانيا خلال عام 2019، قائلًا إن موسكو قررت حينها تنظيم حياة الكنائس الأرثوذكسية في إفريقيا.

واختتم: «هناك سكان محليون يعتنقون الأرثوذكسية، لهذا افتتحنا الأبراشية الإفريقية التي تقوم بمشاريع كثيرة، لا سيما الخاصة بترجمة عدد من الكتب إلى اللغات المحلية».