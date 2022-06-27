تبرئة نجم هوليود كيفن سبيسي من تهمة الاعتداء الجنسي

برأت محكمة في لندن نجم هوليوود، كيفن سبيسي، من تسع تهم بالاعتداء الجنسي على أربعة رجال بين 2001 و2013.

وعبّر سبيسي، بعد صدور الحكم، عن "امتنانه" لهيئة المحلفين، وشكر أعضاءها على المداولات التي دامت 12 ساعة.

وقال الممثل الحائز على جائزة أوسكار خارج المحكمة إنه يشعر "بالامتنان".

واستفاد الممثل الأمريكي من البراءة من سبع تهم بالاعتداء الجنسي، وتهمة واحدة بممارسة الجنس مع شخص دون رضاه، وأخرى بإجبار شخص على المعاشرة الجنسية.

وبعد صدور الحكم وضع يده على صدره، ونظر إلى المحلفين وقال لهم "شكرا" مرتين قبل أن ينسحبوا من قاعة المحكمة.

وفي حديث للصحفيين خارج المحكمة قال سبيسي إن "هناك الكثير من الأمور التي يتعين عليّ معالجتها".

"أود أن أعبر عن امتناني لهيئة المحلفين لأنهم أخذوا الوقت اللازم للنظر مليا في الأدلة والوقائع قبل اتخاذ قرارهم".

"أشعر بالامتنان بنتيجة اليوم. أود أيضا أن أشكر العاملين في المحكمة، وأجهزة الأمن وجميع من اهتم بنا خلال هذه الأيام".

ورفض المحلفون مزاعم الادعاء العام بأن سبيسي "أمسك بعنف" ثلاثة رجال بين الساقين، وأنه مارس الجنس على رجل وهو نائم في شقته.

وقال المدعي العام إن الممثل جعل المشتكين يشعرون بأنهم "محتقرون وبلا قيمة".

ونفى سبيسي، البالغ من العمر 64 عاما، جميع التهم الموجهة إليه، قائلا إن المزاعم ضده "ضعيفة، وضرب من الجنون وطعنة في الظهر".

ونفى المشتكون عند مساءلتهم من قبل محامي سبيسي، سعيهم وراء مكاسب مالية، أو محاولة لتعزيز حياتهم المهنية من خلال الإدلاء بتصريحات كاذبة.

ويمنح القانون لجميع المشتكين حق السرية.

وقال الادعاء العام إنه يحترم قرار هيئة المحلفين.

وجاء في بيان للمتحدث باسم الادعاء العام إن "وظيفة الادعاء العام لا يتمثل في اتخاذ قرار إدانة شخص بارتكاب جريمة، وإنما إجراء تقييم منصف ومستقل لإمكانية توجيه التهمة".

واستغرقت المحاكمة أربعة أسابيع تقريبا، واستمع المحلفون إلى مختلف الشهود من بينهم سبيسي.

ومن بين شهود الدفاع إلتون جون، الذي ظهر عبر رابط فيديو من موناكو، وزوجه ديفيد فيرنش.

وفاز نجم هوليود بجائزة الأوسكار لأفضل ممثل في عام 2000 عن فيلم American Beauty- "جمال أمريكي"، وجائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد في عام 1995 في فيلم The Usual Suspects- "مشتبهوه اعتياديون".

كما شغل منصب المدير الفني لمسرح أولد فيك بلندن بين عامي 2004 و2015.

وتوقف مشوار سبيسي المهني في عام 2017 بعدما رُفعت ضده العديد من الشكاوى بتهم السلوك غير اللائق.

ووجه له الادعاء العام تهما بالاعتداء على ثلاثة أشخاص في مايو 2022 ثم تهمة أخرى من رجل رابع في نوفمبر 2022.