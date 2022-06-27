الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة على كل الأنحاء والعظمى بالقاهرة 40

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس، طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة رطب ليلًا على كل الأنحاء.

كما يتوقع الخبراء أن يكون هناك شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج يتراوح ما بين 1.5 متر إلى 2 متر والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 1 متر و1.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية غربية.

• وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 40 27

العاصمة الإدارية 40 26

6 أكتوبر 41 26

بنهــــا 40 27

دمنهور 39 26

وادى النطرون 41 26

كفر الشيخ 39 25

المنصورة 39 26

الزقازيق 41 27

شبين الكوم 40 27

طنطا 39 26

دمياط 36 26

بورسعيد 36 27

الإسماعيلية 41 26

السويس 40 26

العريش 37 25

رفح 36 26

رأس سدر 41 27

نخل 41 20

كاترين 37 19

الطور 40 26

طابا 39 26

شرم الشيخ 40 29

الاسكندرية 35 25

العلمين الجديدة 35 26

مطروح 33 25

السلوم 35 24

سيوة 42 24

رأس غارب 42 30

الغردقة 42 30

سفاجا 41 29

مرسى علم 41 29

شلاتين 41 30

حلايب 38 31

أبو رماد 40 30

رأس حدربة 37 29

الفيوم 40 26

بني سويف 41 26

المنيا 41 24

أسيوط 42 26

سوهاج 43 27

قنا 44 30

الأقصر 45 28

أسوان 44 29

الوادى الجديد 45 24

أبوسمبل 44 30