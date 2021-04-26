كتلة الحوار تثمن المبادرات الروسية لتوطيد التعاون مع أفريقيا

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تمنت كتلة الحوار المبادرات الروسية لتوطيد التعاون بين روسيا ودول القارة الأفريقية في القمة الروسية الأفريقية المنعقدة اليوم الخميس بمدينة بطرسبرج الروسية، التي يشارك فيها الرئيس عيد الفتاح السيسي.

كان الرئيس بوتين قد أشار إلى ترحيب روسيا واستعدادها للتعاون مع كل الدول الأفريقية، بما فيها مصر في مجالات التنمية البشرية والتدريب والإعلام والرياضة والزراعة.

كما لفت إلى الدور الذي لعبته روسيا في دعم الدول الأفريقية بالمعامل والأمصال وقت جائحة كورونا.

كما تمت الإشارة إلى حرص روسيا على عدم تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على إمدادات الحبوب للدول الأفريقية والتزام روسيا باستمرار تلك الإمدادات.

وتدعو "كتلة الحوار" مؤسسات القطاع الخاص المصري إلى سرعة التحرك لبحث فرص الاستثمار في المجالات السابقة والتشبيك مع دول القارة الإفريقية في هذا الشأن.