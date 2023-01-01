تحرير 28 محضرا لمخالفات خلال حملات تموينية في أبو قرقاص بالمنيا









تابع تاج جلال أبو سداح، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص بالمنيا، الحملة التموينية، تحت إشراف الدكتور رجب قياتي، نائب رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، وإدارة التموين بأبوقرقاص، على محلات بيع السجائر، والمحلات التجارية، والمخابز البلدية لضبط المخالفات والتأكد من جودة الخبز المنتج.

وأسفرت الحملة، عن تحرير محضرين بيع بأزيد من السعر الرسمي، وتم التحفظ على 60 علبة سجائر كليوباترا و11 علبة Lm، وتحرير محضر سلع بدون فواتير، وتم التحفظ على 10 كراتين مكرونة "20 كيسا" زنة 350 جراما، كما تم تحرير 25 محضر مخالفة تموينية متنوعة على المخابز البلدية.

وشدد رئيس المركز، على استمرار الحملات التموينية على المخابز لضبط المخالفات التموينية؛ للتأكد من تطبيق منظومة الخبز وجودة رغيف العيش.