بوتين: روسيا ستدعم إشراك الاتحاد الإفريقي بصفة العضو الكامل في نشاط قمة العشرين

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أهمية إضافة الآليات المتاحة للتعاون الروسي- الإفريقي، وذلك من خلال خلق آلية تفاوضية؛ لإجراء حوار لمناقشة القضايا الآنية، مثل: قضايا الأمن الغذائي، ومكافحة الإرهاب، والأمن المعلوماتي والبيئي.

وأضاف «بوتين»، في اجتماع مع رؤساء المنظمات الإقليمية الإفريقية، أذاعته قناة «إكسترا نيوز»، مساء الخميس: «أود الإشارة إلى أن روسيا تدعم إشراك الاتحاد الإفريقي بصفة العضو الكامل في نشاط قمة العشرين، وهذا القرار سيتم تبنيه بمساعدتنا في قمة مجموعة العشرين».

وشدد على أن «هذا القرار سيجسد ويعكس الدور المتزايد للقارة الإفريقية في الشؤون الدولية»، قائلًا إن «بلاده مستعدة لإقامة التعاون وتطويره مع المؤسسات الإقليمية الإفريقية، والمنظمات الأخرى المتمثلة في اجتماعنا هذا».

واستطرد: «ندعم التنسيق الوثيق في السياسات الخارجية؛ للتعاون من أجل مجابهة التحديات القائمة بما في ذلك الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة».

ويشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الخميس، في اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع رؤساء المنظمات الإقليمية الإفريقية، وذلك على هامش القمة الإفريقية – الروسية المنعقدة بمدينة سان بطرسبرج.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن القمة الإفريقية الروسية تم تدشينها عام 2019 تحت الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي، حيث عقدت دورتها الأولى في سوتشي تحت الرئاسة المصرية الروسية المشترك.

وتهدف القمة، إلى دعم وتعميق العلاقات المتميزة والتاريخية بين القارة الإفريقية وروسيا، وتعزيز التشاور بين الجانبين حول كيفية التصدي للتحديات المشتركة، أخذاً في الاعتبار أن القمة الثانية هذا العام ستتضمن عقد جلستين عامتين وسيصدر عنها إعلان ختامي، كما سيعقد على هامش القمة عدد من الفعاليات الاقتصادية والتجارية والثقافية، أبرزها المنتدى الاقتصادي والإنساني.