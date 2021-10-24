مصدر أمني يكشف حقيقة وفاة سجين في الدقهلية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نفى مصدر أمني صحة ما تداولته بعض الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الادعاء بوفاة شخص داخل أحد مراكز الشرطة بالدقهلية بزعم تعرضه لانتهاكات.

وأوضح المصدر أن الشخص الذي أثير اسمه هو من العناصر الجنائية ومحبوس بقرار من النيابة العامة على ذمة قضية إتجار بالمواد المخدرة، وذلك عقب ضبطه وبحوزته (كمية من مخدرى "الهيروين والشابو" - سلاح ناري)، ومطلوب التنفيذ عليه فى حكم جناية "مخدرات" بالسجن 10 سنوات.

وأضاف أن المحبوس توفى أثناء تلقيه العلاج بإحدى المستشفيات نتيجة هبوط حاد فى الدورة الدموية والتنفسية.

ويأتى اثارة هذه الادعاءات فى ضوء ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية من تزييف للحقائق ونشر الأكاذيب.