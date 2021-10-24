الدفاع الروسية: ضربات صاروخية لمواقع عسكرية أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت بضربات صاروخية مكثفة مطارات ومواقع أخرى للجيش الأوكراني.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي: "نفذت القوات المسلحة الروسية ضربات مركزة، بأسلحة بعيدة المدى عالية الدقة تطلق من البحر والجو، استهدفت مطارات ومراكز قيادة وانتشار للقوات الأوكرانية وورشات تجميع مسيرات بحرية ومواقع تخزينها، وكذلك مستودعات للصواريخ والأسلحة.

وأكدت الدفاع الروسية أن الضربات حققت هدفها، وتمت إصابة كافة المواقع التي تقرر استهدافها.

وكشفت أن مجموع، ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة: 457 طائرة، و244 مروحية، و5291 طائرة بدون طيار، و426 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و10966 دبابة ومدرعة أخرى، و1140 راجمة صواريخ، و5636 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و11920 مركبة عسكرية خاصة.

يذكر أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بدأت تأخذ منحى آخر في أعقاب شن القوات الأوكرانية هجوما مضادا في شهر يونيو الماضي بعد تلقيها مزيدا من الدعم العسكري الغربي، الأمر الذي عطل تقدم قوات موسكو على الميدان، مقابل إعلانات "متحفظة" عن استعادة كييف لبعض الأراضي التي كانت تحت سيطرة القوات الروسية.