فريق جامعة طنطا يقدم عرض المنفى على مسرح الطليعة

يشارك فريق المسرح بجامعة طنطا في المهرجان القومي للمسرح المصري بالعرض الفني "المنفى" المأخوذ عن رواية الكاتب الكبير الراحل بهاء طاهر ‏"الحب في المنفى "، للمخرج السعيد منسي، وهو العرض الذي حصد المركز الأول في العروض المسرحية ضمن مسابقة إبداع للجامعات المصرية.

ونظمت المسابقة وزارة الشباب والرياضة في نسختها الحادية عشر، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشهدت منافسة بين نحو 130 فريقا مسرحيا ممثلين للجامعات ومؤسسات التعليم العالي المصرية.

جدير بالذكر أنه فور الطرح الإلكتروني لتذاكر العرض المسرحي "المنفى" نفذت بالكامل، والذي سيتم عرضه على خشبة قاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة على مدار يومين في موعد 6 مساء يومي الأربعاء والخميس 9 و10 أغسطس.