الونش يساند الزمالك في السعودية مع انطلاق البطولة العربية

أبلغ محمود حمدي "الونش" مدافع الزمالك زملائه بالفريق بتوجهه إلى المملكة العربية السعودية قادما من الإمارات التي يخضع فيها لبرنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة، وذلك من أجل مساندة الفريق الأبيض في البطولة العربية.

ويبدأ الزمالك مساء الجمعة مشواره في بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال، بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي، ضمن المجموعة التي تضم أيضا الشباب والنصر السعوديين.

ويغيب الونش عن الزمالك منذ منتصف الموسم الحالي بسبب الإصابة، حيث يؤدي برنامجا تأهيليا على أمل العودة للمشاركة في التدريبات بشكل طبيعي مع بداية الموسم الجديد.

وكان الزمالك قد أنهى مساء الخميس استعداداته لخوض المباراة، حيث أدى مرانه الرئيسي بمشاركة جميع اللاعبين الذين اختارهم الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني في القائمة.