رئيس البرلمان العربي يرحب بإعلان الأمم المتحدة البدء في إفراغ الناقلة صافر





رحب عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، بإعلان الأمم المتحدة البدء في إفراغ الناقلة "صافر"، وذلك في إطار المشروع الذي تقوده لمنع التسرب النفطي من الناقلة التي ترسو بساحل البحر الأحمر قبالة مدينة الحديدة اليمنية.

وأكد رئيس البرلمان العربي أهمية هذه الخطوة كونها ستجنب منطقة البحر الأحمر كارثة بيئية كبيرة، مناشدا المجتمع الدولي تقديم كل أوجه الدعم اللازم لإتمام هذه العملية، مثمنا تقديم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية العام الماضي، مبلغ 10 ملايين دولار للمساهمة في هذه العملية.

كان رئيس البرلمان العربي قد حذر مرارا من مخاطر كارثية وشيكة قد تحدث نتيجة تسرب أو غرق أو انفجار ناقلة النفط صافر، والتي تحمل على متنها 1.14 مليون برميل نفطي.