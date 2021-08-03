خارجية فلسطين: إعدام الطفل فارس أبو سمرة يعبر عن الانحطاط الأخلاقي لجيش الاحتلال

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، جريمة إعدام الطفل فارس أبو سمرة (14 عاما) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة قلقيلية، الليلة الماضية.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، صباح الخميس، اعتبرت الخارجية، أن إعدام الطفل جريمة حرب، وجريمة ضد الإنسانية، تضاف إلى جرائم القتل خارج القانون، التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد أبناء شعب فلسطين، بغطاء المستوى السياسي الإسرائيلي وتعليماته وموافقته، كما أنها «تعبير عن مستوى الانحطاط الأخلاقي لدى جيش الاحتلال».

وأكدت أن «صمت المحكمة الجنائية الدولية، والحماية التي توفرها بعض الدول لإفلات إسرائيل المستمر من المحاسبة والعقاب، يشجعها على ارتكاب المزيد من الجرائم بأشكالها المختلفة».

ونوهت أن «فشل الأمم المتحدة في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، يوفر الغطاء لسلطات الاحتلال لاستباحة الأرض الفلسطينية، والتنكيل بالمواطنين الفلسطينيين».

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن الطفل فارس شرحبيل أبو سمرة (14 عاما)، أصيب بجروح حرجة برصاص الاحتلال الحي في الرأس، ونقل إلى مستشفى قلقيلية الحكومي، قبل أن يعلن الأطباء استشهاده متأثرا بإصابته.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت «حي النقار» في المنطقة الغربية من مدينة قلقيلية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلال جنود الاحتلال الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، صوب المواطنين ومنازلهم.

وبارتقاء الطفل أبو سمرة، يرتفع عدد الشهداء، منذ مطلع العام الجاري، إلى 202 بينهم 37 طفلا وطفلة، و11 شهيدة، وفقا لمعطيات وزارة الصحة.