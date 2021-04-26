وزير النفط الكويتي: سنبدأ في التنقيب والإنتاج في حقل الدرة دون انتظار ترسيم الحدود مع إيران

قال نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي، ووزير النفط ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار، ووزير المالية بالوكالة، الدكتور سعد البراك، إن «الكويت ستبدأ التنقيب والإنتاج في حقل الدرة».

وأضاف البراك في تصريح له اليوم الخميس، لشبكة «سكاي نيوز عربية» الإخبارية، نقلته صحيفة «القبس» الكويتية: «سيتم ذلك، دون انتظار ترسيم الحدود مع إيران».

وكانت اللجنة المشتركة الدائمة الكويتية - السعودية قد بحثت، في وقت سابق، تسريع وتيرة الأعمال والإنجازات في المشاريع البترولية المرتبطة بالمنطقة المقسومة، بما في ذلك العمليات المشتركة في حقلي الخفجي والوفرة، وفقًا لبيان صادر عن وزارة النفط الكويتية.

يأتي ذلك على وقع أزمة حقل الدرة الأخيرة، إذ أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية، أن للكويت والمملكة العربية السعودية وحدهما الحق في ثروات حقل الدرة.

وأكد المصدر أن «المنطقة البحرية الواقع فيها حقل الدرة تقع في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن الثروات الطبيعية فيها مشتركة بين الكويت والمملكة العربية السعودية، اللتين لهما وحدهما حقوق خالصة في الثروة الطبيعية في حقل الدرة»، وفقا لصحيفة «الراي» الكويتية.