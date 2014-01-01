فورين بوليسي: هل تصنف الإدارة الأمريكية مجموعة فاجنر منظمة إرهابية؟

تساءلت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية عما إذا كانت واشنطن ستصنف مجموعة فاجنر الروسية العسكرية الخاصة "منظمة إرهابية"، مشيرة إلى أن الجواب قد يكون له تداعيات واسعة النطاق للسياسة الأمريكية في أفريقيا وخارجها.

وقالت المجلة إن مجموعة فاجنر خلال وجودها في مالي وسوريا و أوكرانيا، واجهت اتهامات بالتعذيب والاغتصاب وقتل المدنيين، الأمر الذي يدفع إلى بذل جهود في الكونجرس لتصنيف منظمة إرهابية أجنبية، ما يجعلها على قدم المساواة مع تنظيم داعش.

ونقلت المجلة الأمريكية عن مصادر في الكونجرس ومسئولين أمريكيين سابقين قولها إن وزارة الخارجية تعارض بهدوء تلك الخطوة، مشيرين إلى أن الوزارة تشعر بالقلق من التأثيرات على الدبلوماسية الأمريكية في مجموعة الدول الأفريقية التي تنشط فيها فاجنر.

وأوضحت أن المخاوف تتمثل في أن خطوة مماثلة قد تهدد تواصل الولايات المتحدة مع عدد من الدول الأفريقية غير المستقرة بالفعل، مثل مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى، الأمر الذي قد يتحول إلى حالة من الفوضى إذا قامت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بملاحقة "فاجنر" بقوة.

ولعبت المجموعة، التي أقر الرئيس فلاديمير بوتين مؤخرا بأنها ممولة من الحكومة الروسية، دوراً أساسياً في حرب أوكرانيا، وقادت الهجوم الذي استمر لشهور على بلدة باخموت شرق البلاد.

وفي أفريقيا، حيث انخرطت المجموعة من مجموعة من الأنشطة بينها الأمن وتعدين الذهب والحملات السياسية، واجه عملاء فاجنر اتهامات بارتكاب فظائع ضد المدنيين من بينها الاغتصاب، والتعذيب، والقتل خارج نطاق القضاء.

وبحسب "فورين بوليسي"، يؤكد الخلاف في واشنطن بشأن تصنيف فاجنر رسميا منظمة إرهابية الخط الدقيق الذي تتبعه إدارة بايدن بينما تسعى لعزل روسيا بسبب حربها في أوكرانيا مع موازنة الآثار العالمية للحرب.

ودفع هذا الحذر، في بعض الأوقات، بعض الأصوات في الولايات المتحدة وأوروبا لاتهام الإدارة الأمريكية بالحذر المفرط في التحرك ضد موسكو.

وقدمت مجموعة من المشرعين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري مقترح تشريع في وقت سابق من هذا العام من شأنه إجبار إدارة بايدن على تصنيف فاجنر منظمة إرهابية أجنبية، وهو تصنيف حكومي رسمي يسعى لعزل المجموعة ويمنع الأمريكيين من تزويدهما بالدعم المالي أو المادي.

وأشارت "فورين بوليسي" إلى أن وضع المجموعة على قدم المساواة مع تنظيمي داعش والقاعدة سيبعث ببيان إدانة قوي، لكن إدارة بايدن سعت إلى كبح المقترح، مستشهدة بمخاوف دبلوماسية وبيروقراطية.