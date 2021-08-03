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أكد علي حمادة رئيس مدينة رأس سدر بجنوب سيناء، وضع اللمسات النهائية في مشروع تطوير شبكة الطرق الداخلية بالمدينة، والخاصة بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2022 – 2023؛ تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بتنمية المدينة لكونها إحدى الوجهات السياحية بمصر بشكل عام وجنوب سيناء بشكل خاص.

وكشف رئيس المدينة، عن الانتهاء من رصف وتطوير الطرق الرئيسية والفرعية بمنطقة إسكان 480 وحدة سكنية، وربطها بمنطقة السادات، بطول 3 كيلو مترات، وبلغ إجمالي تكلفة المشروع 10 ملايين جنيه.

وأشار إلى أن التشطيبات النهائية بالمرحلة الثانية جارية ضمن مشروع تطوير طريق القرى السياحية الداخلي، والتي تتضمن ازدواج الطريق بطول 2 كيلو متر، وتضمنت المرحلة الأولى تطوير الطريق بطول 3 كيلو مترات، وتتضمن المرحلتان تطوير الطريق بطول 5 كيلو مترات، كل اتجاه بعرض 3.5 متر.

وأوضح أن أعمال تطوير طريق القرى السياحية تجري بواسطة جهاز تعمير سيناء، وتقوم هيئة التنمية السياحية بإنارته حتى فندق بارادايز.

جدير بالذكر أن طريق القرى السياحية يقع على بعد 500 متر من محطة شرق الدلتا، ويصل حتى قرية بالم بيتش.