توقعات بتراجع الأسعار العالمية للسكر في أغسطس وأكتوبر المقبلين

15 دولارا زيادة فى سعر طن القمح خلال يوليو الجارى

توقع تقرير حديث صادر عن غرفة الصناعات الغذائية، التابعة لاتحاد الصناعات، تراجع الأسعار العالمية لسلعة السكر الأبيض والخام خلال شهرى أغسطس وأكتوبر المقبلين، مشيرا إلى زيادة أسعار القمح والأرز غير المقشور خلال يوليو الحالى، مع تراجع أسعار الذرة.

وحول أسعار السلع الغذائية الصادر عن منظمة الأغذية العالمية «الفاو»، توقع التقرير أن تتراجع أسعار السكر الأبيض المكرر عالميا فى أغسطس المقبل بنحو 6 دولارات ليصل الطن إلى 666 دولارا، مقابل 672 دولارا للطن فى يونيو الماضى.

وبحسب التقرير، الذى حصلت «الشروق» على نسخة منه، فمن المتوقع تراجع أسعار السكر الخام عالميا، بـ26 دولارا للطن فى أكتوبر المقبل، ليصل إلى 518 دولارا مقابل 544 دولارا فى يونيو الماضى.

وتتأثر مصر بالارتفاعات العالمية فى أسعار السلع، لاسيما التى تستوردها من الخارج كالسكر، حيث يستهلك المصريون نحو 3.3 مليون طن سكر سنويا؛ فى حين يبلغ الإنتاج المحلى نحو 2.2 مليون طن من سكر البنجر والقصب؛ ما يدفعنا لاستيراد نحو مليون طن خام سنويا.

وفيما يتعلق بأسعار الحبوب، لفت التقرير إلى صعود أسعار القمح خلال يوليو الجارى، بنحو 15 دولارا لتصل إلى 256 دولارا للطن، مقابل 241 دولارا فى يونيو الماضى، مشيرا إلى تراجع أسعار الذرة الصفراء عالميا خلال نفس الشهر بـ 22 دولارا للطن، لتصل إلى 242 دولارا مقابل 220 دولارا.

وكشف عن استمرار ارتفاع الأسعار العالمية للأرز غير المقشور بـ15 دولارا، ليصل إلى 411 دولارا للطن فى يوليو الحالى، مقابل 396 دولارا فى يونيو الماضى.

وأوضح التقرير أن سعر الأرز كسر 5% ارتفع بنحو 4 دولارات للطن فى يونيو الماضى، ليصل إلى 414 دولارا مقارنة بـ410 دولارات فى مايو السابق، وارتفع كسر 25% دولارا واحدا للطن ليصل لـ496 دولارا، مقارنة 495 دولارا فى مايو السابق، وارتفعت أسعار الأرز كسر 100% لتصل إلى 496 دولارا للطن فى يونيو، مقابل 492 دولارا فى مايو السابق.

وفيما يتعلق بأسعار الزيوت ومنتجاتها، أوضح التقرير أن أسعار زيت النخيل ارتفعت بـ51 دولارا فى الطن الواحد خلال يونيو الماضى، ليصل إلى 826 دولارا مقابل 775 دولارا فى مايو الماضى، لافتا إلى زيادة زيت الصويا إلى 1476 دولارا فى يوليو الحالى، مقابل 1239 دولارا للطن فى يونيو الماضى.

وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية، 122.3 نقطة خلال يونيو الماضى، بانخفاض 23% عن مستواه المسجل فى شهر مارس السابق.

بينما بلغ متوسط مؤشر المنظمة لأسعار الحبوب 126.6 نقطة فى يونيو الماضى بتراجع 2.1% عن مستواه فى مايو السابق.