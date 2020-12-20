أشرفت النيابة العامة الكويتية، صباح اليوم الخميس، على تنفيذ حكم الإعدام في السجن المركزي في 5 متهمين، أربعة منهم مدانون بجرائم القتل العمد، والخامس بجريمة حيازة مخدرات بقصد الاتجار.

وبحسب ما نشره موقع جريدة «القبس» الكويتية، أكدت النيابة العامة، أن «المتهمين عمدوا إلى قتل الأنفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، وأزهقوا أرواحاً بريئة بغير ذنب، وخالفوا القانون، وارتكبوا جرائم من شأنها ترويع المجتمع»، مشددة على أن «القصاص منهم بالإعدام شنقاً، جاء تنفيذًا لحكم القضاء العادل المؤيد من الاستئناف والتمييز».

وقد نفذ حكم الإعدام‏ شنقاً تنفيذًا لحكم القضاء العادل المؤيد من الاستئناف والتمييز في القضايا المشار إليها، وبعد أن صدق على هذه الأحكام أمير البلاد.

وأوضحت النيابة أن «الأفعال الوحشية التي قام بها المحكوم عليهم، ما زالت تتحدث معبرة ومفصحة عن بشاعة الفظائع الكبيرة، والأعمال الباغية العاتية المبيدة، والجنايات العمياء المسعورة الملطخة بالدماء بحق الإنسانية والأخلاق والوطن».

وأشارت إلى أن «الأفعال بصورتها التي كانت عليها، انطوت على أبشع الإساءات للإنسان والإهدار لحقوقه؛ حتى وصل الأمر إلى استباحة الدم، والاعتداء على حق الحياة المقدس، ببواعث ما أنزل الله بها من سلطان، وبمقاصد تأباها كل فطرة فيها بقية من نظافة، وتمجها كل روح فيها أثر من كرامة وإيمان؛ بما يسفر عن الحقيقة التي لا تحول دونها الحجب، وهي أن المحكوم عليهم، قد بلغوا في الغي حداً جاوز كل حد؛ إذ الجريمة في طبيعتهم، شر مستطير وبلاء ماحق، واستحقوا العقاب والقصاص العادل».

ولفتت إلى أن المحكومين عليهم بالإعدام، هم:

1- «ع . ص» مقيم بصورة غير قانونية، ومحكوم عليه في الجناية رقم «2015/4.»،‏ حصر أمن دولة «2015/42»،‏ ‏جنايات أمن الدولة؛ لارتكابه جرائم: القتل العمد مع سبق الإصرار، والشروع فيه، والتنظيم والدعوة للاشتراك في جماعة محظورة «تنظيم داعش» غرضها العمل على نشر مبادئ ترمي إلى هدم النظم الأساسية، والانقضاض بالقوة على النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم، في البلاد بطرق غير مشروعة؛ من بينها: «ممارسة الإرهاب، واستعمال القوة بما فيها استخدام المفرقعات، والتدرب على استعمالها للقيام بأعمال غير مشروعة».

2- «ع. ن» كويتي الجنسية، محكوم عليه في الجناية رقم «2015/314»،‏ حصر نيابة الجهراء «‎2015/55»‏ جنايات جنوب الجهرا؛ لارتكابه جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار، وجريمة حيازة سلاح ناري وذخائر بغير ترخيص، وجريمة استعمال سلاح ناري في إحدى مناطق التجمعات.

3- «ج. ك» مصري الجنسية، محكوم عليه في الجناية رقم «‎2013/49»،‏ حصر نيابة الفروانية «2013/21»‏ جنايات عبدالله المبارك، لارتكابه جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار، والاشتراك في جريمة الزنا، وارتكاب جريمة المواقعة بالرضا.

4- «أ. ف» مقيم بصورة غير قانونية، محكوم عليه في الجناية رقم، «2013/346»،‏ حصر نيابة حولي «2013/77» جنايات النقرة؛ لارتكابه جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار.

5- «ج. ك» سيريلانكي الجنسية، محكوم عليه في الجناية رقم «2019/1716»،‏ حصر نيابة المخدرات «2019/1712»‏ جنايات المخدرات، لارتكابه جرائم،‏ حيازة مواد مخدرة ومؤثرة عقلياً بقصد الاتجار والتعاطي.