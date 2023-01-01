علق الإعلامي تامر أمين، على دويتو الفنان أحمد وروبي «ياليالي» الصادر خلال الأيام الماضية، مضيفًا «أغنية لطيفة وحققت نجاحًا ورواجًا بين الجمهور، ولايت تتماشى مع أجواء الصيف».

وأوضح خلال تقديمه برنامج «آخر النهار»، والمذاع على قناة «النهار»، مساء الأربعاء، أنه بعد سماعه للأغنية ومحاولته التدقيق بها، لاحظ وجود تشابه في لحنها مع أغنية للفنانة سميرة سعيدة «ياليالي»، والتي أُنتجت عام 1988، متسائلًا عما إذا كان هذا الأمر اقتباسًا أو مجرد تشابه أو تقليد أو صدفة وتوارد ألحان وتوزيع.

وفي هذا السياق، قال الملحن عصام إسماعيل، إن هناك درجات للحكم على وجود تشابه أو اقتباس في ألحان الأغاني، موضحًا أنه لا بد من وجود تشابه بين أربع موازير بمثيلاتها في لحن أغنية.

وأكد أنه في حال التشابه بأربع موازير بين الألحان يكون اللحن مسروقًا، ويتم إيقافه وصاحب اللحن الأول بإمكانه إيقاف الأغنية التي اقتبست منه اللحن.

وبعد عرض الإعلامي تامر أمين الأغنيتين للملحن عصام إسماعيل، تبين وجود تشابه بين أربع موازير فيهما، معلقًا: «لحن دويتو أحمد سعد مقتبسًا من أغنية سميرة سعيد».

وعلق: «مين فين؟!، أنا لا أدعي الفهم ولا التخصص ولكن أنا مستمع ومتلقي زيي زيكم، لكن حسيت بتشابه بين الأغنيتين».

وفي الوقت نفسه، أشاد بالفنان أحمد سعد على المستوى الفني، لافتًا إلى أنه حقق نجاحا ملحوظا في السنوات القليلة الماضية، معقبًا: «أحمد سعد دلوقتي يكح الأغنية تنجح ما شاء الله».

https://www.youtube.com/watch?v=IaNoCLA42HI