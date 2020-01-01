رئيس وزراء السويد يعبر عن قلق بالغ بشأن عمليات حرق أخرى للمصحف

عبر رئيس الوزراء السويدي أولف كريستروشون، اليوم الخميس، عن "قلقه البالغ" بشأن العواقب في حالة استمرار تنظيم الاحتجاجات التي يتم خلالها تدنيس نسخ من المصحف.

وقال لوكالة الأنباء السويدية "تي.تي": "هناك عدد من الطلبات الجديدة المقدمة للحصول على إذن بالتدنيس".

وتابع: "إذا مُنح الإذن، فسنواجه بعض الأيام التي تشهد تهديداً واضحاً بحدوث شيء خطير. أنا قلق للغاية إزاء ما يمكن أن يؤدي إليه ذلك".

وتدهور الوضع الأمني في السويد بعد حرق نسخ من المصحف مؤخرا هناك، وبعد الاحتجاجات على ذلك في أنحاء العالم الإسلامي، بحسب ما ذكر جهاز الأمن الداخلي.

وقال الجهاز، المعروف اختصارا بـ"سابو"، إن حرق مصاحف في السويد، والحملات المستمرة على وسائل التواصل الاجتماعي، أثرت سلبا على صورة السويد.

وأضاف في بيان، أمس الأربعاء، إن صورة السويد تغيرت "من دولة متسامحة إلى دولة معادية للإسلام والمسلمين"، ويٌعتقد أن الهجمات على المسلمين تحظى بموافقة الدولة، وتقوم مؤسسات الخدمات الاجتماعية التابعة للدولة بخطف الأطفال المسلمين.

وكان منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قد دان في بيان، أمس الأربعاء، "تدنيس" الكتب الدينية في السويد والدنمارك، قائلا إن: "سلوك المحرضين الفرديين لا يفيد سوى من يريدون تقسيمنا وتقسيم مجتمعاتنا" .