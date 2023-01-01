الحاصلة على المركز الثاني بالثانوية الأزهرية: أمنيتي الالتحاق بكلية لغات والترجمة

شهدت قرية محلة حسن التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية استمرار حالة من البهجة والسعادة والرضا عقب إعلان نتيجة شهادة الثانوية الأزهرية عقب حصول الطالبة ندى حسين السعودي (معهد فتيات المحلة بالغربية)، على المركز الثاني مكرر، بنسبة 97.46%، الأمر الذي لاقي استحسان أفراد أسرتها، وسط إطلاق الزغاريد والسعادة بين صفوف جيرانها وزميلاتها من فتيات القرية.

في ذات السياق أعربت الطالبة الثانية مكرر بالثانوية الأزهرية، عن سعادتها باتصال شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بها، متابعة: "مكالمته ليا وثناؤه على تفوقي أبكى عيوني، واحتضنت أبويا وأمي وإخواتي كلهم على دعمهم ليا".

وقالت الطالبة: "أملي أن التحق بكلية لغات والترجمة بجامعة الأزهر، وشكرا لدعم أبويا وأمي وإخواتي وفعلا صلاتي، وحفظي القرآن الكريم أساس تفوقي دراسيا ورضا ربنا نور طريقي".

من جانبه كشف حسين السعودي، والد الطالبة الحاصلة على المركز الثان مكرر، أن مهنته في المحاماة جعلته يبذل مجهودًا أكبر مع أبناء أسرته، متابعًا: "ندى ثالث إخواتها سنا من حيث الترتيب وكان لها باع كبير في المشاركة في مسابقات حفظ القران الكريم وربنا يحفظها ويبارك حياتها وعمرها وينير مستقبلها دايما يارب العالمين".

الجدير بالذكر أن والد الفتاة الطالبة المتفوقة حرصت على استقبال الضيوف والجيران والأقارب الذين حرصوا علي تقديم التهاني والتبريكات بمناسبة تفوق ابنتها وسط إطلاق الزغاريد والسعادة احتفالا بإعلانه اسمها ضمن أوائل الثانوية الأزهرية.