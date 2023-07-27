الهلال السعودي بالقوة الضاربة أمام الأهلي الليبي في البطولة العربية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن البرتغالي خورخي خيسوس المدير الفني لفريق الهلال السعودي، التشكيل الذي سيخوض مواجهة أهلي طرابلس الليبي مساء اليوم الخميس، في البطولة العربية للأندية «كأس الملك سلمان».

ويواجه فريق الهلال نظيره الأهلي الليبي على ملعب سلطان بن عبد العزيز في مدينة أبها، والتي ستنطلق في الثامنة مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الملك سلمان.

وجاء تشكيل الهلال لمواجهة اليوم كما يلي:

عبدالله المعيوف في حراسة المرمى

الدفاع: سعود عبد الحميد، علي البليهي، كوليبالي، ناصر الدوسري

خط الوسط: روبن نيفيز، مصعب الجوير، أندريه كاريلو

الهجوم: سالم الدوسري، ميشيل، عبدالله الحمدان.