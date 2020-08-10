حسمت نتيجة التعادل الإيجابي 1-1 مباراة النصر السعودي وإنتر ميلان الإيطالي التي أقيمت بين الفريقين اليوم باليابان قبل مشاركة النصر في البطولة العربية.

وسجل النصر الهدف الأول في اللقاء عن طريف عبد الرحمن غريب، في الدقيقة 24 من عمر المباراة، وفي الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول تعادل دافيد فراتيسي، لفريق إنتر ميلان لتنتهي المباراة بالتعادل.

ومن المقرر أن يعود النصر للسعودية من أجل المشاركة في البطولة العربية، والتي يتواجد فيها مع الزمالك بمجموعة واحدة.

ويتواجد فريق النصر في المجموعة الثالثة مع أندية: الشباب - الزمالك - الاتحاد المنستيري التونسي.