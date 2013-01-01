مستشار الرئيس الفلسطيني: مجموعة من المتطرفين الإرهابيين تقود العدوان الإسرائيلي

قال مستشار الرئيس الفلسطيني، إن «العدوان الإسرائيلي تقوده مجموعة من المتطرفين الإرهابيين على الأراضي الفلسطينية»، داعيًا العالم أن «يقف عند مسئولياته للحد من العدوان».

وأضاف في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، مساء الخميس، أن «الالتزامات الدولية تجاه العدوان الإسرائيلي وحدها لا تكفي، بل يجب اتخاذ إجراءات سياسية وقانونية لإيقافه»،

وشدد على «أهمية حماية المسجد الأقصى من الاقتحامات الإسرائيلية المتكررة؛ لأنه حق حصري للمسلمين جميعًا»، قائلًا إن «المقاومة الفلسطينية ضد العدوان الإسرائيلي حق مشروع».

واقتحمت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مُصلى قبة الصخرة في المسجد الأقصى المبارك، وذلك بالتزامن مع اقتحام مئات المستوطنين لباحاته فيما يُسمى بـ«ذكرى خراب الهيكل».

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية - في بيان صحفي - بأن قوات الاحتلال اقتحمت مصلى قبة الصخرة بشكل استفزازي، ووضعت عناصرها على مداخله، واستولت على مفاتيحه بعد الاعتداء على حراس المسجد بالضرب.