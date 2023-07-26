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انضم المهاجم الجزائري رياض محرز، إلى معسكر فريقه الجديد أهلي جدة السعودي في النمسا مساء الأربعاء، دون الإعلان رسميا عن إتمام الصفقة.

وكان مسؤولو الأهلي السعودي قد توصلوا لاتفاق مع إدارة مانشستر سيتي الإنجليزي، بشأن التعاقد مع محرز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وظهر محرز في معسكر الأهلي بالنمسا، خلال مقطع فيديو يتداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يجلس برافقة الجزائري رياض بودبوز لاعب الفريق السعودي.

ومن المقرر أن يواجه فريق الأهلي نظيره الحزم، يوم الجمعة 11 من شهر أغسطس القادم، في الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين.