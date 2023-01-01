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تحدث أمير حيزم، الأمين العام لنادي الاتحاد المنستيري التونسي، عن المواجهة المرتقبة لفريقه أمام الزمالك، في البطولة العربية للأندية 2023 «كأس الملك سلمان.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره الاتحاد المنستيري، مساء غدًا الجمعة، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

وقال حيزم في تصريحات تليفزيونية: «الفريق بدأ تدريباته في السعودية بالفعل، وهناك حالة من التركيز لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك غدًا».

وتابع: «سنخوض مواجهة الزمالك بصفوف مكتملة ولا توجد لدينا غيابات، وسنقدم كل ما لدينا لتشريف الكرة التونسية».

وأتم: «الاتحاد المنستيري سيدافع عن حظوظه كاملة في التأهل عن هذه المجموعة، والوصول لما هو أبعد من مرحلة المجموعات»